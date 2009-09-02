«Rozalini» запускає три ягідні торти

Кондитерська компанія «Яричів» (ТМ Rozalini) запустила три ягідні торти, повідомили УНІАН в прес-службі компанії.

У кінці серпня в продаж поступили нові торти: «Ягідний», «Чорничний» і «Полуничний». До складу цих виробів входять справжні ягоди: чорниця, полуниця, малина. Маса тортів - 1 кг.

Реалізують торти в Західній Україні: Івано-франківська, Тернопільська, Волинська, Львівська, Рівненська області, а через місяць планують почати реалізацію в Київській.

Запланований об`єм виробництва - 10 тонн в місяць (всі три види).

Довідка УНІАН. Кондитерська компанія ТОВ «Яричів» (Львівська обл.) створена в 2008 році. В структуру компанії входить кондитерська фабрика в с. Старий Яричів. Фабрика випускає 45 позиції асортименту, серед яких солоне печиво, печиво з низьким змістом жиру, солодке печиво в упаковці, глазуроване печиво, трубочки, торти і рулети короткого терміну зберігання.

У січні-червні 2009 року кондитерська компанія «Яричів» реалізувала 5 тис. тонн печива ТМ «Yarych» і понад 60 тонн тортів ТМ «Rozalini», збільшивши реалізацію продукції на 35%.

У процентному відношенні частка власної продукції від загального обсягу продажу компанії «Яричів» така: 25% - продукція ТМ «Yarych», 10% - продукція ТМ «Rozalini». Інші долі реалізованої продукції за перше півріччя 2009 року розподілилися: 60% - продукція виготовлена для компанії «Nestle», 5% - продукція виготовлена для компанії «Metro».