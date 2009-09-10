Фестиваль «Червона рута» святкуватиме своє 20-річчя

З 16 по 20 вересня у Чернівцях легендарний фестиваль «Червона рута» відкриватиме нові таланти і святкуватиме свою 20-ту річницю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили на прес-конференції перший заступник голови ОДА Віктор ПАВЛЮК та начальник Управління культури та туризму ОДА Петро БРИЖАК.

У Чернівцях впродовж п’яти днів з нагоди ювілею фестивалю «Червона рута» пройде грандіозна програма різноманітних культурних заходів, серед яких: відкриття меморіальної дошки композитору Володимиру Івасюку, присвяченої 40-річчю написання пісні «Червона рута», відкриття виставки Всеукраїнського трієнале «Український фолькмодерн 2009», конкурсні програми у жанрах акустичної, танцювальної, поп- та рок-музики, концерти зірок-переможців фестивалю різних років, круглий стіл з питань розвитку української культури, дні українського кіно, театральні вистави, творча зустріч акторів, народних артистів України Богдана БЕНЮКА та Анатолія ХОСТІКОЄВА, ярмарок книг та української музики за підтримки ГО «Форум видавців», ярмарок народних ремесел, відкриття виставки «Червоній Руті – 20» та інші.

Окрім гала-концерту переможців «Червоної рути-2009», відбудеться концерт за участю представників діаспори «Українці всіх країв – єднайтеся!», а також ювілейний концерт за участю лауреатів фестивалю усіх років.

За словами В.ПАВЛЮКА, за роки свого існування «Червона рута» стала «центром української культури, кузнею національної школи молодіжної музики, оскільки організатори цього фестивалю завжди ставили перед собою завдання – створити на міжнародній арені нову конкурентоспроможну сучасну українську музичну культуру».

Виходячи з традицій фестивалю, всі мистецько-культурні заходи та музичні конкурси будуть безкоштовними для глядачів.

Організаторами фестивалю «Червона Рута-2009» у Чернівцях виступають Міністерство культури та туризму України, Чернівецька обласна державна адміністрація, Чернівецька міська рада, Національна телекомпанія України, Дирекція фестивалю.