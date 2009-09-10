Дев’ятикласники Харківщини забезпечені підручниками на 20%

Учні дев’ятих класів Харківської області забезпечені підручниками лише на 22,4%. Про це у телефонній розмові повідомив кореспонденту УНІАН заступник начальника Головного управління освіти та науки Харківської ОДА Володимир ІГНАТЬЄВ.

Він поінформував, що планом завезення підручників до Харківської області передбачене надходження підручників для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у кількості 430 тис. 150 примірників для україномовних шкіл та 83 тис. 750 примірників для російськомовних. На сьогодні надійшло 115 тис. 171 примірник, що становить 22,4% від плану.

В.ІГНАТЬЄВ сказав, що функція забезпечення учнів загальноосвітніх закладів підручниками «повністю належить Міністерству освіти та науки. Всі закупівлі, тендери, розрахунки проводять вони. Ми отримуємо готову продукцію - підручники».

Говорячи про причини браку підручників у 9-х класах, В.ІГНАТЬЄВ наголосив, що ця ситуація склалася з технічних причин. «Підручники почали друкувати пізно. Вони стараються, але виробництва і потужностей не вистачає», - сказав В.ІГНАТЬЄВ. Він наголосив, що жодної провини у цьому місцевої влади немає.

За його словами, така проблема має характер щорічної. Водночас, В.ІГНАТЬЄВ зауважив, що «проведена низка селекторних нарад під головуванням заступника міністра, і цьогорічна ситуація навіть краща».

Він додав, що найкраща ситуація з підручниками у 1–8 класах, де показник забезпеченості становить майже 100%.

За словами В.ІГНАТЬЄВА, станом на 7 вересня 2009 року забезпеченість підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів Харківщини складає 76,8% в україномовній школі та 78% в російськомовній.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Міністерство освіти і науки повідомило, що станом на 31 серпня 2009 року на видання, придбання і доставку підручників та посібників направлено стовідсоткове фінансування відповідно до затверджених асигнувань на січень-серпень 2009 року у сумі 129126,3 тис. грн.