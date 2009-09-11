На Кіровоградщині безробітних у центрах зайнятості поменшало

10:38, 11 вересня 2009
Права споживачів
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Протягом січня-серпня 2009 року на Кіровоградщині кількість незайнятих громадян, порівняно з відповідним періодом 2008 року, скоротилася на 18% і становила 22,2 тисячі осіб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Кіровоградському обласному центрі зайнятості.

З початку року в обласній службі зайнятості перебувало на обліку 48,4 тис. осіб, що майже на рівні відповідного періоду минулого року, з них: 49,8% – жінки, 43,4% – молодь віком до 35 років.

До міських та районних центрів зайнятості протягом січня-серпня цього року надійшла інформація про 20,2 тис. вільних робочих місць.

Станом на 1 вересня 2009 року в області зареєстровано 1 тис. вакансій, що майже відповідає кількості вакансій на початок року. Навантаження на одне вільне робоче місце в області, порівняно з 1 січнем, зменшилося на 7 осіб та становило 18 безробітних.

Серед робітників на вільне місце претендували 20 осіб, на місце службовця – 10, на місце працівника сільського господарства – 37. У 17 районах навантаження на одне вільне робоче місце перевищувало середній показник по області і коливалося від 22 до 123 осіб.

З початку року чисельність працевлаштованих громадян на Кіровоградщині становила 17,1 тис. осіб, охоплено професійним навчанням 4,7 тис., направлено на оплачувані громадські роботи 9,8 тис.

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