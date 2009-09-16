Щоденне вживання фруктів і овочів захищає мозок

Високий вміст фруктів і овочів в раціоні дозволить поліпшити пізнавальні функції мозку. Такого висновку дійшла міжнародна група дослідників, в яку входили неврологи Heinrich-Heine University і лікарні Святої Єлизавети в Кельні (Німеччина), Університету Перуджі (Італія) і Temple University (США). Вчені розглянули взаємозв`язок між вживанням фруктів і овочів, антиоксидантним статусом в плазмі крові і розумовою діяльністю серед 193 здорових добровольців від 45 до 102 років.

Лікарі заохочують щоденне вживання овочів і фруктів, щоб не лише поліпшити роботу мозку, але й запобігти можливим проблемам із пам`яттю у літньому віці. Фрукти і овочі захищають від дисфункції мозок незалежно від віку, але медики радять збагатити раціон харчування такими продуктами якомога раніше, щоб уникнути серйозних порушень роботи мозку, які розвиваються у багатьох людей до старості.

“Освітній портал”