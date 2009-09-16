Півсотні «нелегалів» отримували у гіпермаркеті зарплату «в конвертах»

Працівники податкової міліції столиці виявили підприємство, яке обслуговувало один з найбільших гіпермаркетів Києва та сплачувало своїм робітникам зарплату «в конверті», повідомляє прес-служба ДПА у Києві. Під час перевірки встановили, що бізнесмени використовували працю понад півсотні нелегально найманих працівників.

Таким чином, керівники підприємства економили не лише на сплаті податку з доходів фізичних осіб, а й на внесках до Державних фондів (пенсійного, зайнятості і.т.д.). Податківці вилучили не тільки оригінали табелів робочого часу, а й розписки про суми отриманих грошових коштів із зазначенням дати виплати та прізвищ «нелегалів».

Зібрані матеріали передані до прокуратури для вирішення питання про порушення до посадових осіб підприємства кримінальної справи за статтею 175 КК України.

Загалом, з початку року податковою міліцією столиці направлено до органів прокуратури понад 100 матеріалів за фактами виплати заробітної плати «в конвертах».