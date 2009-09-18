У Нью-Йорку триста людей жбурлялись пирогами

Наймасовіше змагання зі жбурляння пирогів відбулося в Нью-Йорку. Десерт один в одного кидали майже триста людей. У їхньому розпорядженні були півтори тисячі шматків здобної випічки. Для видовища і ваги солодкі "снаряди" начинили густим кокосовим кремом.

Тому, як зізнаються учасники, хоча їм і видали заздалегідь плащі, вони рятували мало. Але навіть це не змогло затьмарити загальну радість і задоволення від процесу.

Задоволення отримали не лише ті, хто зважився вийти на "поле бою", але й багаточисельні глядачі, які стояли осторонь від майданчику.

Нагадаємо, що такі розваги влаштовують не тільки в США. Так, в англійському графстві Кент регулярно відбувається чемпіонат світу зі жбурляння ванільних пирогів і тортів.

ТСН