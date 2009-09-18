У Херсоні ціни на сільгосппродукцію зросли на 24,1%

У Херсоні за 8 місяців цього року продаж сільгосппродукції на ринках скоротився на 4,7%, порівняно з аналогічним торішнім показником, при зростанні цін на 24,1%.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики в області, зокрема, продукти тваринництва подорожчали на 26%, а об`єми їх реалізації знизилися на 3,8%. Об`єми продажів продуктів рослинництва зменшилися на 7,2%, при зростанні цін на 4,3%.

Всього за рахунок організованих ринків з продажу сільгосппродукції в січні-липні поточного року в Херсонській області було сформовано 3% загального об`єму продажів споживчих товарів.