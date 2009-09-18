У Чернігові проходить парад дитячих візочків

Вперше у центрі Чернігова поблизу світломузичного фонтану проходить конкурс "Парад дитячих візочків".

Як повідомляє кореспондент УНІАН, свято для найменших жителів Чернігова та їхніх батьків влаштували Центр усвідомленого батьківства "Азбука для батьків" та агентство стратегічних комунікацій "Прайм-медіа".

За словами співорганізатора заходу Віти ГАЗУКИ, ідея провести такий конкурс з нагоди дворіччя центру "Азбука для батьків". Парад дитячих візочків підтримала низка дитячих магазинів, страхова компанія і міська влада.

"Чесно кажучи, ми не розраховували на таку активну участь чернігівців. Подібні паради дитячих візочків уже проходили у різних містах, але наш – найчисельніший. Навіть у великих містах не було більше 30 учасників", - зазначила В.ГАЗУКА, уточнивши, що у Чернігові до участі у параді зареєструвалися 39 мам та їх малюків.

Основна умова конкурсу – прийти на парад, оформити дитячий екіпаж, взяти участь в урочистому дефіле навколо фонтану. Костюми мам і дітей також оцінює журі. Організатори параду подбали про конкурси, розваги для учасників.

В.ГАЗУКА підкреслила, що чернігівські мами дуже креативно підійшли до участі в конкурсі. На параді дитячих візочків можна побачити костюми казкових героїв, рослин, тварин, національне вбрання.

Журі з-поміж усіх учасників обере трьох переможців, хоча всі мами і діти отримають заохочувальні подарунки. Головним призом стане сертифікат на обслуговування в одному з дитячих магазинів.