У Коростені відкрили пам’ятник деруну

19 вересня у Коростені Житомирської області пройшов Другий міжнародний фестиваль дерунів.

У рамках фестивалю демонстрували різноманітні страви з картоплі, діяла школа дерунярства, і кожен бажаючий за символічну ціну міг спробувати свіжі деруни і отримати диплом про закінчення Коростеньської школи дерунярства.

Родзинкою фестивалю стало відкриття В.ЛИТВИНОМ разом з міським головою Коростеня Володимиром МОСКАЛЕНКОМ пам`ятника дерунові – на постаменті постала макітра з дерунами.

«Деруни можуть готувати лише добрі люди, які живуть на Житомирщині, в Коростені і взагалі в Україні, - зазначив він. - Коли я буваю вдома, у батьків, там завжди готують деруни, а деруни у виконанні моєї мами - найсмачніші у світі».