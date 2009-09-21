Fozzy Group відкрила гіпермаркет у Харкові

Fozzy Group у суботу, 19 вересня, відкрила гуртовий гіпермаркет Fozzy C&C Харкові.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

За повідомленням, торгова площа гіпермаркету, розташованого в ТЦ «Дафі», складає 10,6 тис. кв.м.

Асортимент гіпермаркету включає 30 тис. найменувань продовольчих і непродовольчих товарів.

З відкриттям гіпермаркету мережа Fozzy C&C налічує п`ять магазинів в Україні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ТЦ «Дафі» був гіпермаркет «О`КЕЙ». У липні холдинг “Експерт-Капітал”, що володіє мережею гіпермаркетів “О’КЕЙ” в Україні, ухвалив рішення про припинення роботи всіх магазинів мережі.

Довідка УНІАН. Fozzy Group розвиває торгові мережі різних форматів: супермаркети «Сільпо», гуртові гіпермаркети Fozzy, «магазини біля дому» «Фора» і «Бумі», аптеки «Будь здоровий», фармацевтичні супермаркети «Біла ромашка», персональна електроніка «Ringoo».

Основні підприємства промислового напряму Fozzy Group – Ніжинський консервний завод, птахофабрика ТОВ ПКФ «Варто». Ресторанний бізнес – чеські ресторації «У кульгавого Пола» і «Старомак», ресторани Prad-A-Cafй і Liquor.