У Житомирі Держгірпромнагляд заборонив експлуатацію 80 ліфтів
09:00, 01 жовтня 2009Права споживачів
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Вийшов термін експлуатації
У Житомирі Держгірпромнагляд заборонив експлуатацію 80 ліфтів.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі територіального відділення Держгірпромнагляду в Житомирській області.
Заборона пов`язана з відпрацюванням ліфтами граничного терміну експлуатації - понад 25 років.
Також у повідомленні підкреслюють, що на даний час жодне з перевірених управлінням Держгірпромнагляду ліфтових підприємств Житомира не має дозволу на експлуатацію ліфтів.
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