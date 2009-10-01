“Велика Кишеня” пропонує ковбасу під власною торговою маркою

З жовтня у всіх магазинах «Велика Кишеня» з`явилися ковбасні вироби під власною торговою маркою «Щедре застілля».

Про це УНІАН повідомила прес-служба мережі “Велика Кишеня”.

За повідомленням, зараз у лінії ТМ «Щедре застілля» 12 найменувань продуктів, хоча мережа планує розширення асортименту.

«Виводячи нову марку, ми враховували, в першу чергу, переваги покупців «Великої Кишені», – говорить керівник відділу розвитку власних торгових марок Ірина ПРИЩЕПА. – Тому в асортименті ТМ «Щедре застілля» є найбільш популярні види ковбасних виробів – варена, напівкопчена ковбаса, сосиски та сардельки”.

Серед нових позицій, які з’являться пізніше буде варено-копчена та сирокопчена ковбаси.

Повідомляють, що продукцію під ТМ “Щедре застілля” виготовляють два м’ясокомбінати, зокрема, “Кременчукм’ясо”.

“У наших планах – розширити кількість підприємств, які ексклюзивно виготовлятимуть для мережі ковбасні і готові м`ясні вироби», – резюмує Ірина ПРИЩЕПА.

Довідка УНІАН. «Велика Кишеня» – мережа роздрібної торгівлі в Україні, яка була заснована в 2000 році. Мережа нараховує 47 магазинів (11 гіпермаркетів і 36 супермаркетів) в 24 містах України.

Холдинговою компанією мережі «Велика Кишеня» є ВАТ «Рітейл Груп», яка володіє також мережею (9 магазинів) Green Hills Market в Молдові і дискаунтерами «Просто Маркет» в Луцьку і Ніжині.

В асортименті мережі «Велика Кишеня» є товари під власними торговими марками «Хіт Продукт» і «№1», частка яких складає 4,6% всього обігу компанії.