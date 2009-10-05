Парфумерно-косметична мережа ProStor відкрила два магазини

Парфумерно-косметична мережа ProStor 28 вересня відкрила магазин у Сєвєродонецьку (Луганська обл.), а 4 жовтня – в Дніпропетровську.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мережі.

За повідомленням, загальна площа першого магазину мережі в Сєвєродонецьку складає 165,79 кв. м, торгова - 137,64 кв. м.

Загальна площа 25-го магазину мережі в Дніпропетровську складає 187,2 кв. м, торгова - 150,25 кв. м.

Довідка УНІАН. Національна мережа ProStor (м. Дніпропетровськ) працює на українському ринку парфумерії і косметики з 2005 року.

На початок жовтня 2009 року мережа складається з 109 магазинів у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Полтавськійй, Кіровоградській, Харківській обастях та АР Крим. Сукупна торгова площа магазинів ProStor перевищує 18 000 кв.м.

До 2012 року мережа планує відкрити 220 магазинів по всій Україні.

Власником мережі ProStor є ТОВ «Стиль Д».