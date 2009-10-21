У Львові затримали вантажівку, яка перевозила контрабандну печінку

У Львові працівники податкової міліції затримали вантажівку, якою без будь-яких документів перевозили понад 7 тонн замороженої ялової печінки.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв’язків ДПА у Львівській області, м’ясопродукти (експерти встановлюють їх походження), транспортували без жодних документів, які б засвідчували виробника і якість товару. Орієнтовна вартість затриманої партії становить 320 тисяч гривень.

Проводять слідчо-оперативні заходи зі встановлення власника товару.