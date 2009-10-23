Квітковий годинник у Києві знову запрацює

Виконуючий обов`язки заступника голови Київської міської державної адміністрації Ігор ДОБРУЦЬКИЙ заявив, що квітковий годинник у столиці на Майдані Незалежності знову запустять до початку зими.

Про це він, як куратор проекту квіткового годинника, сказав в інтерв`ю УНІАН.

Посилаючись на інформацію АТ “Київзеленбуд”, яке є виконавцем робіт, І.ДОБРУЦЬКИЙ повідомив, що годинниковий механізм повністю відремонтовано й зараз він перебуває на балансуванні.

Крім того, як розповів І.ДОБРУЦЬКИЙ, на годиннику встановили спеціальні “зимові” стрілки, щоб знизити навантаження на механізм, і забезпечити його нормальну роботу під час снігопадів або обмерзання.

Заступник голови КМДА запевнив, що годинниковий механізм встановлять зовсім скоро, й пообіцяв найближчими днями повідомити точну дату запуску оновленого квіткового годинника.

Як повідомляв УНІАН, квітковий годинник запустили 23 серпня ц.р. Його діаметр досягає 16,5 м, а довжина стрілок - 7 і 4 метри. У КМДА стверджують, що цей годинник є найбільшим у світі, й розраховують, що його внесуть до Книги рекордів Гіннесса.

Всього для годинника використали 50 тис. квітів: бегоній, хризантем, колеусів і каланхое.

Механізм квіткового годинника в Києві зламали на другий день після відкриття. Його ремонт обійшовся спонсорам у 3,7 тис. грн. Щоб вберегти годинник від охочих знову покататися на стрілках (механізм зламався саме з цієї причини), навколо збудують невелику огорожу. Також мерія звернеться до міліції з проханням забезпечити патрулювання біля годинника.

18 вересня тоді ще радник Київського міського голови І.ДОБРУЦЬКИЙ повідомив, що відновлений квітковий годинник у Києві буде з вдосконаленим дизайном - із діодним підсвічуванням цифр. Саме затвердженням нового дизайну квіткового годинника він пояснив затримку з його повторним запуском.