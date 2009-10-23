Українці з дітьми можуть брати безвідсоткові кредити на вищу освіту

Уряд дозволив надавати безвідсоткові кредити для здобуття вищої освіти громадянам, які мають дітей.

Про це йдеться у розміщеній на Урядовому порталі постанові Кабінету міністрів України № 1111 від 21 жовтня, якою вносяться доповнення у Порядок надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти.

Зокрема, одержувач кредиту, який має одну дитину, звільнятиметься від сплати відсотків за користування кредитом.

Одержувачу кредиту, який має двох дітей, за рахунок бюджетних коштів погашатиметься 25% суми зобов’язань за кредитом, а тому, який має трьох і більше дітей, - 50%.

Якщо дитина народилася під час повернення кредиту, одержувач звільняється від сплати відсотків за користування кредитом з дати народження першої дитини; з дати народження другої дитини - за рахунок бюджетних коштів погашається 25% суми зобов’язань за кредитом, а з дати народження третьої дитини - 50% зазначеної суми.

Щороку на момент сплати суми зобов’язань і відсотків за кредитом такий одержувач кредиту подає навчальному закладу довідку про склад сім’ї, засвідчену в установленому порядку копію свідоцтва про народження дитини та пред’являє паспорт.