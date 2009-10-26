У Луганську організували виставку ретро-автомобілів

У Луганську, до Дня автомобіліста, на Театральній площі міста відбулася виставка ретро-автомобілів "Зроблено в СРСР".

Як передає кореспондент УНІАН, планували, що у виставці візьмуть участь близько 20 машин, але захід, зібрав майже 40 автомобілів, а також 10 ретро-мотоциклів. На виставці представили - "Волги", урядові "Чайки", триколісні мотоколяски найперших моделей, кабріолет 1949 року. Зі сцени розповідалися цікаві дані про більшість представлених ретро-машин. Кожен власник мав можливість поділитися "байкою" про своє авто.

Оргкомітет нагородив кожного з учасників виставки пам`ятним дипломом і символічним “радянським” подарунком - авоською з пляшкою горілки, консервами «килька в томаті» і хлібиною-цеглинкою.