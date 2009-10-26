У Черкаській області вилучили фальсифікований коньяк

Працівники податкової міліції в місті Золотоноша Черкаської області вилучили 1 тис. 800 літрів фальсифікованого коньяку вартістю понад 50 тис. грн.

Торгівлею фальсифікованим коньяком займався 39-річний житель Черкас, повідомили УНІАН у прес-службі ДПА в Черкаській області.

Майже півроку правопорушник продавав водно-спиртову суміш коричневого кольору під виглядом коньяку за ціною 28 грн. за літр. Продавав фальсифікат невеликими партіями у пластиковій тарі за попередньою домовленістю з покупцем. Чоловік запевняв, що продукт має найвищу якість. Проте, експерти підтвердили, що алкогольні напої, якими торгував бізнесмен, не відповідають державним стандартам та становлять загрозу для життя і здоров’я людей.

За даним фактом прокуратура Черкаської області порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України. Порушникові загрожує від 5 до 10 років тюремного ув`язнення, триває слідство.