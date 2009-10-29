На Прикарпатті борг із зарплати становить 9,1 млн. грн.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати в Івано-Франківській області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 жовтня становила 9,1 млн. грн., або 2,3% фонду оплати праці, нарахованого за вересень.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області.

Сума боргу до 1 вересня зменшилась на 4,7%. За темпами погашення заборгованості серед регіонів України область посідала 6 місце. Зменшення заборгованості спостерігалось в сільському господарстві, освіті, транспорті, сфері операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям, лісовому господарстві та промисловості (на 0,1-57,9%). Водночас у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг, готельному та ресторанному бізнесі, в будівництві та торгівлі сума боргу зросла на 2,7-45,2%.

У структурі заборгованості 6,3 млн. грн. (69,2%) становить борг економічно активних підприємств, 2,8 млн. грн. (30,4%) – підприємств, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, решта (0,4%) – підприємств, які призупинили діяльність у 2008 і попередніх роках.

Заборгованість із виплати зарплати працівникам економічно активних підприємств упродовж вересня зменшилась на 8%. Заборгованості за рахунок бюджетних коштів немає.

Загалом станом на 1 жовтня вчасно не отримали заробітну плату 3 тис. штатних працівників економічно активних підприємств (1,3% зайнятих на цих підприємствах). Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 1906 грн., що на 14,3% перевищує розмір середньомісячної заробітної плати, який склався за вересень.