На Харківщині викрили підпільний цех з виробництва кукурудзяних паличок

Працівники Управління державної служби боротьби з економічними злочинами ГУМВС України в Харківській області викрили діяльність підпільного цеху з виробництва та фасування фальсифікованих продуктів харчування, а саме кукурудзяних паличок «Світлак» та «Золоте зерно» з незаконним використанням знаків для товарів та послуг, а також промислових зразків упаковок.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВСУ в Харківській області, цех розташовується в орендованих приміщеннях на території торгівельно-гуртової бази у місті Кременчук та належить приватному 37-річному підприємцю. Під час огляду цеху вилучили 5 одиниць фасувальної техніки, понад 700 тисяч пакетів кукурудзяних паличок та 84 тисячі одиниць пакетів для розфасовки з незаконно нанесеними знаками для товарів та послуг.

Виготовлена продукція реалізовувалася через мережу торговельних місць, розташованих на територіях ринків міста Кременчук та Полтавської області, які належать вказаному підприємцю, а також суб’єктам господарювання по всій території України.

Наразі здійснюють дослідження вилученої продукції, промислових зразків, а також перевіряють заяви про завдані збитки від законних власників торговельних знаків.

Прокуратура Ленінського району м. Харкова порушила кримінальну справу за ч. 1 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання товарного знака).