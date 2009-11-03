На Черкащині марлеві пов’язки роздаватимуть безкоштовно

Черкаська область отримала з мобілізаційного резерву для пошиття багаторазових марлевих пов’язок 7 тис. 739 тис. метрів марлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації Юрій КУВІТА на засіданні оперативного штабу з питань координації та проведення заходів з профілактики, своєчасного виявлення та надання медичної допомоги у разі погіршення епідситуації.

За його словами, сформовано перелік підприємств, які можуть у стислий термін налагодити виготовлення таких пов’язок. Сьогодні ця марля передана цим швейним підприємствам для пошиття пов’язок. А вже 3 і 4 листопада їх роздаватимуть безкоштовно жителям області.