В українців немає панічних настроїв через грип

Психологи здебільшого вважають, що у зв`язку з епідемією грипу особливих панічних настроїв серед населення немає.

Так, зокрема, на прес-конференції в Києві, аналізуючи ситуацію, психолог Тетяна ЧЕПОВА сказала: «Все, що сьогодні відбувається у нас в країні, те, як люди реагують на повідомлення, те, як подається інформація, це паніка, точніше її початок, і в наших силах зменшити її, щоб вона не призвела до негативних неадекватних наслідків».

У свою чергу психолог Олексій ШНЕЄР висловив упевненість, що те, що відбувається, «це ще не паніка». За його словами, паніка – це погроми, неусвідомлені дії, паніка вигідна тим, хто хоче дестабілізувати ситуацію в суспільстві. На думку О.ШНЕЄРА, «вона може підтримуватися двома способами: або відсутністю інформації, або її надлишком. Зараз у нас надлишок інформації, причому іноді недобросовісної інформації, яку можна назвати дезинформацією».

При цьому Т.ЧЕПОВА підтримала колегу в думці односпрямованості інформації щодо того, що відбувається, й практично повній відсутності рекомендацій, як уберегтися від захворювань.

Водночас, психолог Світлана УВАРОВА переконана, що «кожна людина, яка живе в Україні, повинна зупинитися й поставитися до інформації, що надається їй, аналітично, розсудливо».