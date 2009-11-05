У Донецьку на одну вакансію припадає майже шість безробітних

У Донецьку (станом на 1 листопада 2009 р.) на одну вакансію працівника припадає майже 6 незайнятих громадян, що перебувають на обліку в Донецькому міському центрі зайнятості.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міськради. Згідно з повідомленням, чисельність незайнятих громадян, що перебувають на обліку в Донецькому міському центрі зайнятості, становила 6,3 тис. осіб, зокрема службовці - 4,3 тис., особи робочих професій – 1,7 тис., особи без професій – 0,3 тис.

Водночас, потреба підприємств міста, установ і організацій у працівниках становить 1106 осіб, зокрема службовців – 425, робочих професій - 503, для осіб без професії –178 осіб.

У прес-службі відзначили, що з початку цього року послугами Донецької міської служби зайнятості скористалися 19,3 тис. незайнятих громадян, зокрема 11,2 тис. жінок і 10 тис. молоді віком до 35 років.

Донецький міський центр зайнятості працевлаштував 6,1 тис. осіб з числа незайнятого населення.

За направленням служби зайнятості з початку 2009 року 1,8 тис. осіб проходили професійне навчання. В оплачуваних громадських роботах, організованих службою зайнятості, взяли участь 2,6 тис. осіб.

Активними заходами сприяння зайнятості охоплено 10,5 тис. осіб, або 54,2 % загальної кількості незайнятих громадян.

За 10 місяців 2009 року в Донецьку було зареєстровано 6 тис. трудових договорів і на 01.10.2009 діє 26,6 тис. договорів.