У Тернополі організують роздільний збір відходів зі скла та паперу

У Тернополі закуплять контейнери для роздільного збору відходів зі скла та паперу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Тернопільської міської ради, відповідне рішення прийняв міськвиконком.

Загалом закуплять 174 контейнери, з них 80 контейнерів – для відходів зі скла, 87 – для паперових відходів. На закупівлю контейнерів планують витратити 400 тис. грн.

На впровадження проекту з роздільного збору сміття мерія вже виділила 0,5 млн. грн. За ці кошти закупили і встановили 392 контейнери з сітки для збору пластику. Тепер же заплановано закупити металеві контейнери, тільки з іншою конструкцією кришок для скла та паперу.

За даними управління ЖКГ міської ради, за рахунок запровадження роздільного збору пластику і його утилізації вдалося зменшилися обсяги вивезення сміття на звалище на 10%. Коли ж місто повністю перейде на роздільний збір того сміття, яке можна переробляти, то, за підрахунками фахівців, об’єми сміття для вивезення з Тернополя на звалище зменшаться на 40%.

Довідка УНІАН. 1 серпня жителі прилеглих сіл до Малашівського сміттєзвалища, куди вивозиться сміття із Тернополя, перекрили дорогу на звалище. Проблема з вивезенням сміття з Тернополя існувала майже два з половиною місяці.

13 жовтня голова облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ та громади сіл Малашівці й Ігровиця підписали меморандум про взаєморозуміння стосовно врегулювання спірних питань функціонування сміттєзвалища. Після цього жителі Малашівців розблокували дорогу до сміттєзвалища.

Сміттєзвалище закрите для використання екологами та санстанцією з 1997 року. Сміттєзвалище розташоване в 2-у поясі зони санітарної охорони Верхньо-Івачівського водозабору, звідки постачається вода для Тернополя. Шар геологічних порід на плато сформований породами, які не здатні виконувати функції водонепроникного екрану. Відтак існує загроза потрапляння забруднюючих речовин із поверхні звалища у продуктивний водоносний шар.