АМК оштрафував продавців цегли за антиконкурентні дії

Львівське обласне відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало ТОВ “Євротон” і ТОВ “Епіцентр К” на суму 16 тис. грн. за антиконкурентні узгоджені дії.

Про це УНІАН повідомили в АМК.

Згідно з повідомленням, угода на постачання ТОВ “Євротон” цегли виробництва ЗАТ “Роздільський керамічний завод” для ТОВ “Епіцентр К” містила положення, що суперечать законодавству. Зокрема, підприємства визначили особливі умови співпраці, згідно з якими ТОВ “Євротон”, вводячи в реалізацію нові асортиментні види продукції, в першу чергу пропонувало їх виключно “Епіцентру К”, без реалізації їх іншим споживачам.

У АМК відзначили, що підприємства визнали порушення, виключили неправомірні умови угоди і зобов`язалися сплатити штраф до Державного бюджету.

Крім того, Львівське обласне відділення АМК оштрафувало ЗАТ “Роздольській керамічний завод” на 9 тис. грн.. за зловживання антимонопольним положенням.

У АМК встановили, що завод під час попиту, що росте, на цеглу підвищував ціни на продукцію, залишаючи на попередньому рівні об`єми виробництва. Такі дії були спрямовані на отримання максимального прибутку.

Завод визнав порушення, зобов`язався здійснити розрахунок ціни на кожен вид цеглини відповідно до фактичних витрат на їх виробництво.

Довідка УНІАН. ТОВ «Євротон» існує на ринку з 2002 року. Мережа компанії складається з 40 дистриб’юторів, представлених у всіх областях України. Компанія здійснює експортні постачання продукції до Білорусі, Польщі і Казахстану.

Продукцію ТМ «Євротон» виготовляє ЗАТ «Роздольській керамічний завод» потужністю 60 млн. штук умовної цегли в рік.