В українських школах на 30 учнів – один комп’ютер

Рівень забезпечення шкіл комп`ютерними класами загалом в країні становить 93%. Про це йдеться у «Доповіді про стан і розвиток інформатизації в 2009 році» Кабінету Міністрів України, яку має УНІАН.

Проте, спостерігається значний дисбаланс по регіонах. Так, зазначають у документі, в Дніпропетровській області цей показник становить 133%, у Херсонській – 111%, у Київській – 102%, у місті Севастополі – 110%. Водночас, у Тернопільській області – 54%, Хмельницькій – 57,9%, Львівській – 75%.

Згідно з даними доповіді, на початок 2008–2009 навчального року 13 661, або 65,1% від загальної кількості денних загальноосвітніх навчальних закладів мали кабінет з інформатики і обчислювальної техніки. У цих кабінетах обладнано комп`ютерами 152 468 робочих місць, що з врахуванням чисельності учнів дає показник, у середньому, майже 30 учнів на одне місце в кабінеті.

Підключення до мережі інтернет мають 8 957 навчальних закладів зазначеної категорії, тобто 42,7% від загальної кількості.

Безумовно, наголошують у доповіді, такий стан матеріально-технічного забезпечення не є сприятливим ефективному розвитку як кадрового забезпечення сфери ІТ, так і інформаційного суспільства України загалом. Ситуація вимагає прискорення комп`ютеризації навчальних закладів і підключення їх до мережі інтернет, для чого потрібно залучати як кошти державного бюджету, так і ресурси компаній сфери ІТ.