У Криму виявили "підпільний" цех з виробництва марлевих пов'язок

У результаті проведення оперативних заходів співробітники податкової міліції ДПІ міста Красноперекопська (АРК) виявили і припинили діяльність підпільного цеху з пошиття одноразових масок з марлі медичної. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової адміністрації в АРК.

Згідно з повідомленням, приватний підприємець з Красноперекопська виготовляв ці маски і реалізовував по 3 грн. за 1 шт., що перевищує граничну відпускну ціну. На "масковому" підпільному виробництві були відсутні також документи дозвільного характеру. Згідно зі складеним протоколом, вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 14 тис. грн.