14% перевіреного вершкового масла не відповідає вимогам

Протягом третього кварталу 2009 року інспектори державного нагляду Держспоживстандарту України перевірили 14 861 тонн вершкового та вершково-рослинного масла під час виробництва. Вимогам нормативної документації (НД) не відповідало 2 004 тонн, що становить 14 % перевіреної продукції.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що перевірили 25 підприємств, на 9 з яких встановили порушення. Найбільш поширеними порушеннями вимог НД під час виробництва вершкового та вершково-рослинного масла були невідповідність фізико-хімічних показників та вади маркування й пакування продукції.

Так, під час перевірки одного із дніпропетровських виробників встановили факт випуску вершкового селянського масла 72,5 % жиру із заниженою масою нетто (мінус 12 г при допустимому відхиленні мінус 2 г). Також зазначена продукція мала порушенням вимог до пакування (масло було не повністю загорнуте) та до маркування. Підприємство оштрафували на 1,147 тис. грн.

Один з миколаївських виробників випускав вершкове селянське масло 72,5 % жиру, яке не відповідало вимогам ДСТУ 4399:2005 за маркуванням транспортної тари – були відсутні маніпуляційні знаки «Оберігати від нагрівання» і «Оберігати від вологи». Заборонили реалізацію як перевіреної партії масла, так і всієї продукції цього виду.

За результатами проведених перевірок Держспоживстандарт України заборонив реалізацію 5 партій та 2 видів продукції. За розповсюдження неякісної продукції видали 4 постанови про накладення штрафів на загальну суму 2,865 тис. грн.