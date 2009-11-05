У Херсоні через аварії на теплотрасах не опалюють 400 будинків

Мерія Херсона заявив про проблеми з подачею тепла споживачам через аварії на теплотрасах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії обласного центру, станом на ранок 5 листопада теплоносій надходить в житла 65% споживачів - в 752 житлових будинки з 1170.

Проблема подачі теплопостачання ускладнилася через локальні аварії на теплотрасах. Найбільші з них на вулицях Поповича, Молодіжній, Радянській, 49 Гвардійської дивізії, Лавреньова, Садовій, Філатова.

Робота аварійних бригад теплопостачальних і житлово-комунальних підприємств з їх усунення проводитися в цілодобовому режимі. Зокрема, вже частково ліквідовано істотні аварійні ситуації на зовнішніх мережах теплопостачання, тривають відповідні роботі в районі Привокзальної площі.