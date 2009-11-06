У Луганську виявили підпільний склад медикаментів

У Луганську співробітниками податкової міліції виявили склад, у якому зберігалися дефіцитні протигрипозні медикаментами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПА у Луганській області.

Як з’ясувалося, ліки з цього складу розвозили до багатьох аптек міста. Розрахунок здійснювався готівковими коштами. Практично жодного документування проходження медикаментів не робили.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст.212 ч.3 КК України за фактом ухилення від сплати податків на суму 3 млн. грн.