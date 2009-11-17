У Черкаській області забракували 14,3% перевіреної продукції

Протягом жовтня 2009 року інспектори відділу державного нагляду за якістю продукції, дотриманням вимог стандартів, норм і правил ДП “Черкасистандартметрологія” перевірили продукції на суму 943,9 тис. грн. Вимогам нормативної документації (НД) не відповідала продукція на суму 135,1тис. грн. (14,3%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що за вказаний період провели 21 перевірку під час виробництва, зберігання та гуртової реалізації продукції. Порушення вимог встановили на 18 підприємствах (85,7% від перевірених).

Серед перевіреної продукції були: ковбасні, хлібобулочні та кондитерські вироби, борошно, безалкогольна продукція, питна вода, молокопродукти, яйця курячі, чай чорний байховий, парфумерні вироби, шкарпетки, бетонні суміші, тротуарна плитка, нафтопродукти, металоконструкції та блоки будівельні.

За результатами перевірок у жовтні 18 підприємствам видали приписи про усунення порушень вимог стандартів, норм і правил, 23 – приписи про заборону реалізації партій продукції, 21 – приписи про заборону реалізації всієї продукції. Також видали 20 постанов про накладення штрафів за реалізацію продукції, яка не відповідала вимогам НД на загальну суму 23,5 тис. грн. Притягнули до адміністративної відповідальності 16 посадових осіб, які оштрафовані на суму 3,9 тис. грн.