На Чернігівщині 17 осіб отруїлися в кафе
10:21, 18 листопада 2009Права споживачів
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Святкували ювілей
На Чернігівщині госпіталізовано 17 осіб, що отруїлися в кафе.
Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, 16-17 листопада до інфекційного відділення Ріпкинської центральної районної лікарні госпіталізовано 17 дорослих мешканців смт Ріпки з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція.
Люди отруїлися під час святкування ювілею в одному з кафе райцентру. Тринадцять хворих перебувають у тяжкому стані, стан чотирьох хворих – середнього ступеню тяжкості.
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