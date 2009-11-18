Понад 30 мільйонів німців віддають перевагу онлайн-магазинам

Німці дедалі частіше роблять покупки в інтернеті. Понад 30 мільйонів громадян віддають перевагу онлайн-магазинам. Незважаючи на економічну кризу, торгівля в інтернеті не збавляє темпів.

Набираєш номер кредитної картки, адресу для доставки і все – через деякий час товар у тебе вдома. Жодних виснажливих пошуків чи черг біля каси. Особливо зараз, перед Різдвом, багато хто замовляє подарунки для близьких через інтернет.

Не дивно, що все більше галузей відкривають для себе торгівлю через інтернет, як наприклад фірма Canyon з міста Кобленца, що виробляє велосипеди. Говорить речник компанії Андреас МІХЕЛЬС: «Ми виробляємо ексклюзивне спортивне знаряддя: велосипеди для професіоналів, гірські велосипеди та велосипеди для тріатлону. Ми їх самі розробляємо і продаємо. Тобто ми збираємо велосипеди, тестуємо їх і відправляємо безпосередньо клієнтові».

Продаж власної продукції без магазинів чи посередників заощаджує фірмі Canyon гроші. Водночас, через інтернет можна продавати продукцію людям у всьому світі. «Онлайн має для нас дуже велике значення. У Німеччині ми продаємо 80% продукції через інтернет. На нашому сайті можна зробити замовлення сімома мовами, продаємо по всій Європі», - каже А.МІХЕЛЬС.

Обсяг продажів в інтернеті у Німеччині постійно зростає. Цього року оборот торгівельної галузі становитиме 29 мільярдів євро, прогнозує інститут TNS Infratest. Вперше половину всіх товарів у Німеччині буде продано через інтернет. Онлайн став двигуном для компаній, що торгують продукцією з каталогів.

«Справа в тому, що завдяки інтернету стало легше вийти на ринок новим компаніям, які займають свої ніші. Для окремих категорій товарів з’являються магазини з вузькою спеціалізацією. Я думаю, що їхня кількість зростатиме», - прогнозує професор Бернд СКІЄРА з Франкфуртського університету, який вивчає так звану «електронну комерцію».

Інтернет-платформи на кшталт Amazon чи Ebay з одного боку роблять ставку на традиційні форми торгівлі в інтернеті – продаж книжок та аукціони. Водночас, вони використовують переваги мережі, які дозволяють покупцям оцінювати товари та якість послуг самого магазину.

Класичні німецькі торгові фірми, такі як Otto, теж виграють від інтернету. Половину свого прибутку фірма з Гамбурга сьогодні заробляє у всесвітній павутині. Через кілька років Otto прогнозує зростання цієї частки до 70%.

“Німецька хвиля”