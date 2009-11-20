У Росії хочуть заборонити розлив напоїв у раніше використані пляшки

Національна об`єднана рада підприємств скляної промисловості "СтеклоСоюз" пропонує внести в проект технічного регламенту з пакування заборону на розлив пива й напоїв у раніше використані пляшки (так звана "обертова тара"), заявив журналістам президент "СтеклоСоюза" Віктор ОСИПОВ.

За його словами, союз обговорює із профільними відомствами, у тому числі з Мінпромторгом і Роспотребнадзором, можливість внесення подібної вимоги. На думку учасників союзу, використання обертової тари не відповідає санітарно-гігієнічним нормам харчового виробництва. Крім того, харчові компанії змушені застосовувати небезпечні для навколишнього середовища детерагенти, витрачати кошти на створення й обслуговування помивочних цехів.

Як відзначив у свою чергу, учасник "СтеклоСоюзу", генеральний директор ЗАТ "Орєхово-Зуєвський скляний завод" Віктор ДВОРЯНКОВ, у структурі розливу пива в Росії застосовується значна частка обертової тари - до 40% виробництва напоїв у склі, а ряд невеликих підприємств у регіонах використовуює лише таку тару.

Використані пляшки "СтеклоСоюз" пропонує в якості "склобою" відправляти на переплавлення. За даними союзу, 37,1% пива в РФ розливається в скляні пляшки, 46,6% - у пет-форми (пластикові пляшки), інша частина - в алюмінієві банки.

“РІА-новини”