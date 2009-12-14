Усі парки Києва обладнають вандалостійкими смітниками

Столична влада вирішила усі парки, сквери та зелені зони Києва обладнати вандалостійкими лавами та смітниками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, про це заявив перший заступник голови КМДА Денис БАСС.

«Протягом наступного року такими комплектами (лава та смітник) обладнають усі парки, сквери та зелені зони Києва. Адже вандалостійкі лави та смітники не лише зручні у використанні, – вони і прослужать довше, і бюджетні кошти дозволять зекономити”, - розповів про плани мерії Д.БАСС.

"Звичайно, у закупці вандалостійка лава трохи дорожча. Вона коштує близько 1900 гривень, тоді як звичайну можна купити за 1500 гривень. Проте, набагато дешевше буде один раз встановити вандалостійкий парковий комплект, аніж по кілька разів на рік ремонтувати або замінювати поламаний та вкрадений звичайний”, - додав він.

За словами першого заступника голови КМДА, вандалостійкі лави виготовляють із залізним каркасом, а дерев’яні палі для сидіння роблять товстішими, ніж зазвичай. Під час встановлення лави не просто вкопують у грунт, а бетонують, тобто їх буде важко як зламати, так і перемістити. Окрім того, поруч із кожною лавою встановлять смітник, який неможливо буде ні розбити, ні вкрасти.

За інформацією Д.БАССА, вандалостійкі комплекти почнуть встановлювати цього тижня і протягом місця ними обладнають вже 75 київських парків та скверів. Всього цьогоріч мають встановити 1123 вандалостійких комплектів.