На Дніпропетровщині вилучили 1 тис. 200 самогонних апаратів
09:30, 30 грудня 2009Права споживачів
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Протягом місяця
Під час місячника боротьби з пияцтвом і самогоноварінням працівники міліції Дніпропетровської області вилучили у населення 1 тисячу 200 самогонних апаратів.
Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області.
Під час санкціонованих обшуків правоохоронці також вилучили близько 10 тонн самогону, призначеного для продажу, і 38 тонн браги.
Задокументовано 600 фактів реалізації самогону, порушено 100 кримінальних справ.
Сьогодні усі вилучені самогонні апарати були знищені на території дніпропетровського підприємства „Укрвторчормет”.
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