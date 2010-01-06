Три дні у місті Лева випікатимуть пампухи

«Родзинкою» цьогорічних зимових свят у Львові буде третє «Міське свято Пампуха». Дійство з безліччю пампушків, колядок, конкурсів та святковою кухнею триватиме з 8 до 10 січня у внутрішньому дворику Ратуші.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Львівської міської ради.

Керівник управління культури та туризму ЛМР Андрій Сидор розказав, що під час свята протягом трьох днів у дворику Ратуші випікатимуть пампухи. Гості матимуть змогу скуштувати пампухи з варенням, з чорницею, вишнею, маком та з різним повидлом і навіть з шоколадом.

Розпочнеться «Міське свято пампуха» 8 січня різдвяним парадом у центральній частині міста. Парад відбуватиметься о 15.00 год. в рамках третього «Міського свята Пампуха». Маршрут параду: пл. Ринок – Львівська опера – пр. Свободи – пл. Ринок.

У Різдвяному параді візьмуть участь понад 300 учасників. Центральною частиною міста йтимуть звіздарі, ляльки театру «Воскресіння», висотою понад чотири метри, громадські організації та близько 20 різних вертепів.

У рамках святкування також буде проходити конкурс вертепів. Відтак, перший та другий день міського «Свята Пампуха» будуть проходити як чвертьфінал та півфінал свята. Відбуватимуться конкурси вертепів, коляди та конкурси, пов’язані з пампухами.

10 січня підбиватимуться підсумки, вручатимуться призи переможцям, зокрема, у номінаціях за найсмачніший рецепт, за поїдання пампухів на швидкість.

Також 8 січня о 17.00 год. на площі Ринок закружляє «Різдвяна феєрія». Львівський духовний театр «Воскресіння» презентуватиме на площі Ринок вуличну виставу «Різдвяна феєрія». Акторами будуть ляльки висотою понад 4,5 метра. З кожною такою лялькою буде працювати троє-четверо акторів. Будуть розігруватися сцени з різдвяної шопки, звучатимуть колядки. Крім того, заплановано піротехнічне шоу для сцен з Іродом. Ляльки для вистави виготовляють білоруські художники в Мінську.