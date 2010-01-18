На Львівщині зросли ціни на цукор та м‘ясо

За період з 31 грудня 2009 по 14 січня 2010, у Львівській області зросли середні роздрібні ціни на цукор-пісок в підприємствах торгівлі з 7,35 до 7,70 грн./кг, або на 4,8% та на продовольчих ринках - з 7,42 до 7,78 грн./кг, або на 4,9%. Про це повідомили УНІАН у Державній інспекції з контролю за цінами у Львівській області.

Як зазначають у повідомленні, на продовольчих ринках області у вказаний період також зафіксовано підвищення середніх цін на яловичину - на 0,2%, свинину - на 0,5%, сало - на 0,3%.