У Львові тариф на тепло для бюджетних установ зріс на 51%

Виконавчий комітет Львівської міської ради 15 січня ухвалив рішення про збільшення тарифу на тепло для бюджетних установ та інших користувачів (окрім населення) у зв`язку із збільшенням ціни на газ.

Як повідомив УНІАН директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Юрій ГОЛЕЦЬ, новий тариф для бюджетних установ складе 417 грн./Гкал, що на 51% вище за діючий тариф 276 грн./Гкал. Для інших користувачів новий тариф складе 447 грн./Гкал проти 295 грн./Гкал зростання на 51%.

«Поки що це підвищення не стосується населення, тариф залишається на рівні того, який був прийнятий в березні 2009 року, - 187,56 грн./Гкал», - акцентував Ю.ГОЛЕЦЬ.