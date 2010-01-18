Сьогодні, напередодні Водохреща, православні відзначають Святвечір

Православні відзначають сьогодні Водохресний Святвечір - приготування перед одним з найголовніших православних свят - Богоявління Господнього.

Як і в Різдвяний Святвечір, напередодні Водохреща постяться до першої зірки, але подальша трапеза має бути набагато скромнішою, ніж напередодні Різдва.

Згідно з православною традицією, у Водохресний Святвечір постяться на згадку про Іоанна Предтечу, який хрестив Ісуса і віщав про Нього, за що був страчений.

За традицією, вся сім`я, як і перед Різдвом, має зібратися за столом. Цього вечора подавати слід лише пісні страви - кутю, овочеві млинці, медові оладки.

До трапези зазвичай прагнули ретельно прибрати житло.

На згадку про Водохреще в храмах проходить освячення води: 18 січня, після вечірньою служби і в день свята, після літургії,19 січня.

Узятою з храму святою водою, слід умитися і окропити житло. Вважається, що водохресна вода має особливу цілющу силу.

У святковий день вода освячується також на водоймищах, в ополонці - "йордани". Після урочистого молебня священик тричі опускає у воду хрест. Після чого віруючі занурюються у воду, вірячи, що таке купання очищує від гріхів і позбавляє від хвороб.

Вважалося, що у водохресну ніч можна загадувати будь-яке бажання, оскільки в цей час небо відкривається, перетворюючись на брами, що ведуть до Господа.

Свято Водохреща також називається святом Богоявління, адже на Водохреще Господа з`явилася світу Пресвята Трійця: "Бог Отець промовляв з небес про Сина, Син хрестився від святого Передвісника Господнього Іоанна, і Дух Святий зійшов на Сина у вигляді голуба".