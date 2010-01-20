У Криму виробництво ковбасних виробів зросло на 26%

За підсумками роботи за січень-грудень 2009 року м`ясопереробні підприємства Автономної Республіки Крим збільшили виробництво ковбасних виробів на 25,9% - до 13 297 тонн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

За даними статистики, за 2009 рік в Криму на 1% зросло виробництво свіжого і охолодженого м`яса і субпродуктів свійської птиці, і склало 53 368 тонн. Одночасно, знизилися об`єми виробництва яловичини і телятини свіжої та охолодженої на 45% - до 2 908 тонн, свинини свіжої або охолодженої - на 27,6%, до 2 359 тонн.

Загальна потужність м`ясокомбінатів і цехів з переробки м`яса в Криму складає 220 тис. тонн в рік в забійній вазі.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками роботи за 11 місяців 2009 року м`ясопереробні підприємства Криму збільшили виробництво ковбасних виробів на 25,7% - до 12 143 тонн.