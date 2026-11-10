'А він воює проти нас?': Трамп різко відповів на питання про Путіна

Президент США перебив журналіста під час запитання, що Путін жодного разу не виконав вимог щодо укладення перемир’я.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп різко висловився з приводу ігнорування ініціатором війни Володимиром Путіним його вимог щодо закінчення війни. Про це президент США сказав під час брифінгу у Білому домі.

Спершу у Трампа намагалися запитати про те, що російський диктатор Володимир Путін не виконує вимоги щодо припинення війни. Зокрема, журналіст сказав наступне: "Ви встановили для Володимира Путіна безліч кінцевих термінів за останні 22 місяці для припинення вогню, але й також для безпосередньої зустрічі з Володимиром Зеленським. Він постійно ігнорував ваші вимоги…".

Однак, президент США на цьому моменті обірвав журналіста, не став вислуховувати питання далі. Натомість, Трамп задав журналісту питання у відповідь: "Ви кажете, що він проігнорував. А він воює проти нас у війні?".

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У цей момент журналіст спробував обґрунтувати своє питання, але Трамп вирішив дізнатися, на яке медіа працює цей журналіст. Почувши, що це телеканал MS NOW, Трамп заявив, що це фейковий канал.

"MS NOW отримує найгірші рейтинги за свою історію", - заявив Трамп.

Він сказав, що вважає цей канал фальшивим і відмовився далі відповідати на питання про Путіна.

Трамп і Україна - що відомо

Як повідомляв УНІАН, від моменту початку другого терміну президентства Трампа, Росія жодного разу не погодилась припинити вогонь. Разом з тим, Трамп стверджує Росія і Україна мають "дуже сильне бажання" припинити війну, бо втомилися від бойових дій.

Нещодавно Трамп виловив думку, що Україна набуде нової форми після укладення угоди про мир.

Також він заявив про підготовку укладення масштабної угоди, яка стосуватиметься не лише України, а й усієї Європи.

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