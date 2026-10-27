Вже через 2 тижні на пасажирів Ryanair чекає серйозна зміна: що потрібно врахувати

З 10 листопада деяким пасажирам авіакомпанії доведеться прибувати в аеропорт раніше за інших.

Рівно за два тижні до набрання чинності новими правилами Ryanair, що стосуються частини пасажирів, ірландський лоукостер опублікував нагадування для них.

Згідно з повідомленням на сайті авіакомпанії, з вівторка, 10 листопада 2026 року, стійки реєстрації багажу Ryanair в аеропортах закриватимуться за 60 хвилин до запланованого часу вильоту (зараз це відбувається за 40 хвилин).

Таким чином, пасажирам, яким необхідно здати багаж, доведеться прибувати в аеропорт раніше, щоб встигнути зробити це не пізніше ніж за 60 хвилин до вильоту.

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"Ця невелика зміна надасть 20% наших пасажирів, які здають багаж, додатковий час на проходження контролю безпеки та паспортного контролю, щоб вони встигли дійти до виходу на посадку до початку посадки в літак – особливо в періоди пікового навантаження, коли черги в аеропортах можуть бути довші, ніж зазвичай", – пояснив нововведення директор з маркетингу Ryanair Дара Бреді.

При цьому для решти 80% пасажирів Ryanair, які подорожують без багажу, ця 20-хвилинна зміна нічого не змінює: вони, як і раніше, можуть пройти онлайн-реєстрацію до прибуття в аеропорт і відразу прямувати до пунктів огляду та виходу на посадку.

Інші новини Ryanair

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше найбільша бюджетна авіакомпанія Європи Ryanair розповіла про деякі важливі зміни у своєму зимовому розкладі 2026-2027 років. Вони стосуються рейсів до Бельгії, Італії та Іспанії.

Також нещодавно лоукостер оголосив про майже три десятки нових маршрутів, які будуть запущені влітку 2027 року.

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