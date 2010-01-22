У Черкасах молодь створила “живий” ланцюг єдності

Студенти черкаських вищих навчальних закладів створили “живий” ланцюг єдності Сходу і Заходу України.

Як передає кореспондент УНІАН, ця акція була присвячена Дню соборності України. Вона проводилась за ініціативи Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаського міськвиконкому.

Узявшись за руки на алеї перед Черкаським драматичним театром, студенти таким чином хотіли донести до громадськості свій лозунг: “За молоддю – майбутнє України”.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник начальника управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаського міськвиконкому Віктор БОНДАР, до акції долучилися більш як 100 студентів із п’яти черкаських вишів: національного університету ім. Б. Хмельницького, державного технологічного університету, Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, Східноєвропейського університету економіки і менеджменту та інституту банківської справи університету банківської справи НБУ.