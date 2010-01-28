У Київській області 7 з 10 АЗС працювали з порушеннями

Протягом IV кварталу 2009 року інспектори державного метрологічного нагляду ДП «Київоблстандартметрологія» перевірили 141 одиницю засобів вимірювальної техніки (ЗВТ). З них непридатними до застосування виявились 16 одиниць (11,3%). Зокрема, 11 ЗВТ були із закінченим терміном повірки, 5 ЗВТ не відповідали вимогам нормативної документації (НД) щодо значення гранично допустимої похибки.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що за звітний період інспектори перевірили 10 АЗС Київської області. На 7 з них встановили порушення, а саме: відсутність переліків ЗВТ, які перебувають в експлуатації та підлягають повірці (2 АЗС); недостатнє забезпечення зразковими мірниками (1 АЗС); неправильне виконання вимірювань (допустимі відхилення під час відпуску нафтопродуктів не відповідають вимогам нормативної документації щодо повірки на 3 АЗС); відсутність базових висот на резервуари(1 АЗС).

За результатами перевірок складені протоколи про адміністративні правопорушення та накладено штраф на загальну суму 1 тис. 37 грн.