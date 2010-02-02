Черкаський водоканал скаржиться, що люди не платять за воду

Станом на 29 січня лише половина жителів Черкас заплатила за послуги водопостачання і водовідведення, які надавалися їм у грудні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор КП "Черкасиводоканал" Сергій ОВЧАРЕНКО.

За його словами, невчасна сплата за послуги КП призводить до виникнення боргів у городян, а також перешкоджає нормальній роботі водоканалу.

Як зазначив С.ОВЧАРЕНКО, несприятлива ситуація з оплатою послуг почала простежуватися ще 20 січня 2010 року. Тоді кількість жителів міста, які заплатили за воду, досягала лише 5% від загальної кількості абонентів. А звичайним показником на 20-е число місяця вважається 60-70% проплат.

«Такої катастрофічної ситуації з оплатою послуг за воду ще не було, - сказав директор КП "Черкасиводоканал". - Звичайно, зменшення кількості проплат у січні спостерігається щороку, але не настільки, як зараз. Зараз підприємство працює в борг. Зокрема, коагулянти, розчин хлору й інші реагенти для очищення води закуповуються у борг, проблематично також було заплатити за електроенергію для підприємства».

Головними причинами низьких проплат у січні С.ОВЧАРЕНКО називає затримку з доставкою платіжних квитанцій іншими комунальними підприємствами, зокрема КП "Теплокомуненерго". На його думку, це значно впливає на городян, оскільки ті звикли платити одночасно за всі види комунальних послуг. Ще однією причиною на водоканалі називають затримку в надходженні сплачених коштів з поштових відділень, де розплачується за комунальні послуги більшість городян. Частково відбилися на проплатах новорічні і різдвяні свята і великі морози.

Щоб стимулювати городян платити за воду, працівники КП розмістили на дошках оголошень кожного учбового закладу міста спеціальне звернення до батьків через їх дітей, а також збільшили кількість рейдів до жителів. На водоканалі все ж таки сподіваються, що до кінця січня жителі Черкас активізуються і розрахуються з підприємством.