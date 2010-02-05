На Донеччині виявили 1100 порушень при роботі з газовими балонами

У Донецькій області станом на 1 лютого інспектори Територіального управління Держгірпромнагляду виявили 1140 порушень нормативно-правових актів при роботі з газовими балонами та обладнанням.

Як повідомили УНІАН у прес-службі теруправління з посиланням на начальника теруправління Костянтина ДОРОФЄЄВА, після вибуху в луганській лікарні №7, що призвів до людських жертв, відповідно до доручення Держгірпромнагляду в Донецькій області були проведені позапланові перевірки лікувально-профілактичних установ щодо забезпечення безпечного використання кисневих та інших балонів з газом з метою недопущення подібних випадків надалі.

Окрім умов експлуатації і зберігання кисневих балонів у лікувальних установах, перевірялися також процеси транспортування і наповнення балонів на газонаповнювальних станціях. З цією метою були створені оперативні інспекторські бригади із залученням представників п`яти спеціалізованих інспекцій теруправління.

Усього на території Донецької області знаходиться 528 лікувально-профілактичних установ, 149 з яких використовують кисень та інші балони з газом. В результаті перевірки більш ніж половині із 149 названих установ була заборонена експлуатація 340 балонів і двох кисневих рамп. За допущені порушення до адміністративної відповідальності притягнуто 33 посадові особи, зокрема 8 головних лікарів.

Крім того, фахівці теруправління проінспектували ще 15 підприємств на дотримання вимог безпеки при експлуатації, зберіганні і перевезенні балонів із зрідженим газом. За результатами цих перевірок було виявлено 97 порушень нормативно-правових актів з охорони праці, заборонена експлуатація 15 одиниць устаткування і робіт, до адміністративної відповідальності притягнуто 6 посадовців.