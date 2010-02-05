ВТМ «Премія» презентувала бутерброди

На полицях супермаркетів «Сільпо» в Києві з’явилися свіжі бутерброди від власної торгової марки «Премія». Асортимент налічує 5 різновидів бутербродів: курка з беконом, з яйцем, с сьомгою, з шинкою і вегетаріанський, з сиром.

Новий продукт поки що продається лише у київських супермаркетах «Сільпо», а в подальшому планується запустити новинку і у регіонах.

Довідка УНІАН. Fozzy Group – одна з найбільших торгово-промислових груп України. Торгівля продуктами і товарами для дома - супермаркети «Сільпо», оптові гіпермаркети Fozzy, «магазини біля дому» «Фора» та «Бумі». В мережах Fozzy Group представлені товари під власними торговими марками «Премія», «Повна Чаша» і «Повна Чарка». Торгівля непродовольчими товарами - аптеки «Будь Здоровий», фармацевтичні супермаркети «Біла ромашка», персональна електроніка «ringoo». Основні підприємства промислового напрямку Fozzy Group - Ніжинський консервний завод, птахофабрика «Варто». Ресторанний бізнес - «У Хромого Пола», «Старомак», Prad-A-Café, Liquor, «La Bodeguita del Medio».