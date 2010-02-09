Цукровмісні продукти можуть подорожчати на 25-70%
12:13, 09 лютого 2010Права споживачів
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У лютому-квітні 2010 р.
Аграрна палата України прогнозує подорожчання цукровмісних продуктів на 25-70% у лютому-квітні 2010 р. Таку думку висловив кореспонденту УНІАН президент АПУ Дмитро БЕРЕЗОВСЬКИЙ.
«Товари, у виробництві яких використовується цукор, подорожчають від 25 до 70% у лютому-квітні 2010 р. Йдеться про кондитерські, хлібобулочні вироби та інше», - вважає Д.БЕРЕЗОВСЬКИЙ.
На його думку, висока вартість цукру й патоки на внутрішньому ринку може негативно позначитися на експортних можливостях кондитерської промисловості, приміром, призвести до зниження конкурентоспроможності одного з основних українських експортних товарів – карамелі.
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